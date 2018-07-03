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BDDK'dan Takasbank'a çek takası izni

Takasbank, bankacılık sektörünün çek takası, mutabakat ve teminat yönetimi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BDDK'dan Takasbank'a çek takası izni
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) bankacılık sektörünün çek takası, mutabakat ve teminat yönetimi işlemlerini gerçekleştirmesine izin verdi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, bankacılık sektörünün çek takası, mutabakat ve teminat yönetimi işlemlerinin Takasbank tarafından gerçekleştirilmesine izin verildiği bildirildi.

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