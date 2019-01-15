BES'te birikim 92 milyarı aştı

15 Ocak 2019

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı ve Eureko Sigorta Genel Müdürü Can Akın Çağlar, sigorta sektörüyle ilgili son rakamları açıkladı.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriktirilen tasarruf miktarının 92 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Çağlar, şunları kaydetti:

- Agresif büyüme trendine ihtiyacı olan bir sektör değiliz. Sektörümüz 2019'da yüzde 15-17 arasında büyür diye düşünüyoruz

- BES'ten önce tasarrufun milli gelire oranı yüzde 20 seviyelerindeydi. BES'ten sonra bu oranın 5 puan arttığını görüyoruz

- Tasarruflar ülkenin kalkınmasına fayda sağlar. Milli tasarruf seferberliği ilan etmeliyiz

- Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriktirilen tasarruf miktarı 92 milyar liraya ulaştı

- Türkiye'de bugün 22,5 milyon araç var. Bu araçların 17,5 milyon adedi trafik sigortasını almış durumda

- Otomatik katılım sistemine 15 milyon insan girmiş, bugün 5 milyon insan kalmış. Otomatik katılım hikayesine bakarsak, hem sektör olarak çok hazır olunamadı hem de vatandaşa tam anlatılamadı diye düşünüyorum

- Sigorta sektörü sadece prim üreten bir sektör değildir. Günde 138 milyon lira hasar ödeyen bir sektördür. Sigorta sektörü yıl genelinde aşağı yukarı 35 milyar lira hasar ödemesi yapmaktadır

Kaynak: AA