Bir uyarı da S&P'den geldi
Standard & Poor's, "Türkiye'nin kredi notunda durağan görünümü, piyasa üzerinde baskı azalmazsa potansiyel olarak yeniden gözden geçirilebilir" dedi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.
Değerlendirmeden başlıklar şöyle:
- Türkiye'nin mali durumunda bozulma, TL'nin düşüş üzerine bir hamle olmazsa oldukça hızlı olabilir" denirken
- Türkiye'nin sürdürülebilir tamponları ve mevcut ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu var.
- Türkiye'de eğer bir şey yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak
- Türkiye'nin kredi notunda durağan görünümü, piyasa üzerinde baskı azalmazsa potansiyel olarak yeniden gözden geçirilebilir.
Kaynak: Foreks