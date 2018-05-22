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Bir uyarı da S&P'den geldi

Standard & Poor's, "Türkiye'nin kredi notunda durağan görünümü, piyasa üzerinde baskı azalmazsa potansiyel olarak yeniden gözden geçirilebilir" dedi.

Bir uyarı da S&P'den geldi
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Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

Değerlendirmeden başlıklar şöyle:

- Türkiye'nin mali durumunda bozulma, TL'nin düşüş üzerine bir hamle olmazsa oldukça hızlı olabilir" denirken 

- Türkiye'nin sürdürülebilir tamponları ve mevcut ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu var.

- Türkiye'de eğer bir şey yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak

- Türkiye'nin kredi notunda durağan görünümü, piyasa üzerinde baskı azalmazsa potansiyel olarak yeniden gözden geçirilebilir. 

Kaynak: Foreks

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