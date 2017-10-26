Birleşik Krallık'ta otomobil satışlarında sert düşüş

26 Ekim 2017

Birleşik Krallık Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’ta geçen ay iç piyasada otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 azalarak 31 bin 421 adede gerilediği belirtildi.

Açıklamada, ülkede iç piyasadaki otomobil satışlarının eylülde yıllık bazda ise yüzde 7,2 azalarak 270 bin 815 adede düştüğü kaydedildi.

Eylül ayında otomobil üretiminin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 azalarak 153 bin 224’e gerilediği belirtilen açıklamada, yıllık bazda otomobil üretiminin eylülde bir önceki döneme göre yüzde 2,2 azalarak 1 milyon 259 bin 509 adede düştüğü bildirildi.

Birleşik Krallık’ta eylül ayında otomobil ihracatının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 121 bin 803 adede indiği kaydedildi.

"Tüketici ve iş dünyasındaki güven kaybı iç talebi ve üretim hacmini etkiliyor"

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Birleşik Krallık’ta araç üretiminde aylık bazda beşinci kez düşüş görüyoruz. Açık bir şekilde, tüketici ve iş dünyasındaki güven kaybı iç talebi ve dolayısıyla üretim hacmini etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Hawes, son dönemde Birleşik Krallık hükümeti tarafından dizel araçlara yönelik yapılan düzenlemelerin iç piyasada otomotiv talebini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin sektörün önündeki en önemli zorluk olduğuna işaret eden Hawes, "Hala en büyük ticaret ortağımızla gelecekte nasıl bir ticari ilişkiye sahip olacağımızı bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA