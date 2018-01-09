BIST 100 destek seviyesine kadar geriledi

09 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,71 değer kaybıyla 115.479,64 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 824,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,88 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin ve genele yayılan satışların etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 115.000 puan sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 115.000-115.500 bandında dengelendi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.800-118.300 bandının direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA