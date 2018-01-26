BIST 100 güne yükselişle başladı

26 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 343,00 puan artarak 118.947,05 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,93 ile iletişim, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,30 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, 120.320 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran kâr satışlarıyla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,87 azalışla 118.604,05 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'nin 4'üncü çeyrek büyüme verileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA