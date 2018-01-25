BIST 100 günün ilk yarısında alıcılı

25 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19 artarak 119.880,57 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 232,20 puan değer kazandı. Dün, 119.648,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,68 puan ve yüzde 0,02 artışla 119.677,05 puandan başladı. Endeks en düşük 119.064,20 puanı, en yüksek ise 119.956,77 puanla tarihi zirvesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,92 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 178'i değer kazandı, 163'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları, Global Yatırım ve İş Bankası (C) oldu.

Kaynak: AA