BIST 100 günün ilk yarısında geriledi

20 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 değer kaybıyla 109.875,06 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 302,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,73 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,82 ile iletişim oldu.

Güne yatay seyirle başlayan BIST 100 endeksi, en düşük 109.628,27 puanı görmesinin ardından günün ilk yarısında 110.000 puanın hemen altında dengeledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 seviyesinin destek, 111.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA