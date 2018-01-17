BIST 100 günün ilk yarısında geriledi

17 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,37 değer kaybıyla 113.996,22 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 422,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,59, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,67 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi 114.856,43 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günün ilk yarısını 114.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanan sanayi üretimi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA