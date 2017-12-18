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BIST 100'e 7 şirket girecek

2018'in ilk çeyreğinde BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerinde değişiklikler yapılacak. Buna göre 7 şirket BIST 100 listesine girecek.

BIST 100'e 7 şirket girecek
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Borsa İstanbul, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yedi şirketin BIST 100 listesine ekleneceğini bildirdi. 

Borsa'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre 2018'in birinci üç aylık dönemi için BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerinde yapılacak değişiklikler şöyle:

BIST 100 girenler: Net Holding, Bera Holding, Doğtaş Kelebek, Işıklar Enerji, Borusan Mannessmann, Sinpaş GMYO, İhlas Gayrimenkul

BIST 100 çıkanlar: Çelebi, Yazıcılar Holding, İzmir Demir Çelik, Alkim Kimya, Konya Çimento, Alcatel Lucent Teletas, Trabzonspor Sportif

BIST 50 girenler: Şekerbank, Gözde Girişim, Net Holding

BIST 50 çıkanlar: Mavi, Doğuş Otomotiv, Tat Gıda

BIST 30 girenler: Şekerbank

BIST 30 çıkanlar: Enka İnşaat

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