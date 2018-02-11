BIST Başkanı: Borsa'dan ev alınabileceği bilinmiyor

11 Şubat 2018

Gayrimenkul sertifikası uygulamasının yeterince bilinmediğini söyleyen Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, yeni haftayla birlikte bu konuda tanıtım çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Karadağ, "Tepe noktalarda yer alan yöneticiler bile Borsa'dan ev alınacağını bilmiyor" dedi ve ekledi:

"Pazartesiden itibaren alanın tüm katılımcıları, TOKİ Başkanımız ve Borsa, kapsamlı bir çalışma toplantısı yapacağız, tanıtım atağına kalkacağız"

Öte yandan faizle mücadelenin ancak halka arzları teşvik ederek yapılabileceğini kaydeden Karadağ, "Kurtuluş, sermaye piyasaları ve Borsa'da" görüşünü dile getirdi.

Karadağ, faizin tek haneye indirilmesi hedefine ilişkin, "Gerçekleşen enflasyon ve enflasyon beklentileri, bankalar, Merkez Bankası, sıkı para politikası... Bu, bir kısır döngü, ve böyle sürdükçe hedeflediğimiz sonuca ulaşamayız" yorumunda bulundu.

Kaynak: AA