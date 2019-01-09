BIST, Pekin görüşmelerinin ardından alıcılı
ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik ilerleme kaydettiği beklentileri BIST 100'e destek oldu. Endeks günün ilk yarısında yüzde 0,59 prim yaptı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 artarak 91.233 puana yükseldi.
Dün 90.696 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 91.031 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.642 puanı, en yüksek 91.419 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,91, sanayi endeksi yüzde 1,49 ve hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 208'i yükseldi, 130'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.
Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bu durumun da pay piyasalarına olumlu yansıdığını kaydetti.
Altının onsu 1.281 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1462, sterlin/dolar paritesi 1,2748, dolar/yen paritesi 108,88 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,5040 liradan, euro 6,3090 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.281 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,84 dolardan işlem görüyor.
Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu
ABD-Çin görüşmeleri tamamlandı
Kaynak: AA