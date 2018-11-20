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Bitcoin 13 ayın dip seviyesinde

Bitcoin devam eden bölünme endişeleriyle 5 bin doların altına geldi.

Bitcoin 13 ayın dip seviyesinde
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Bitcoin, kripto paralara yönelik satış baskısının ivme kazanmasıyla bir yıldan uzun süredir dün ilk kez 5 bin doların altına düştü ve 13 ayın dip seviyesini gördü.

Bitcoin fiyatı bu sabah yüzde 3.36 düşüşle 4.572 dolarda bulunuyor.

İşlemciler, satışların büyük ölçüde tedirginlik ve Bitcoin Cash'in iki ayrı para birimine bölünmesinin diğer para birimlerini istikrarsızlaştırabileceği endişelerinden kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: Reuters

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