Lider kripto Bitcoin, bugün yeniden 97 bin doların üzerine çıkarak son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Uzmanlar Bitcoin fiyatının altındaki yön arayışından beslendiğini belirtti.

Trump'ın tarife açıklamalarının ardından rekor üzerine rekor kıran ve 3 bin 500 dolara kadar yükselen altın fiyatları müzakerelere dair olumlu havanın etkisiyle 3 bin 200 dolara kadar gerilerken aynı dönemde Bitcoin ise yüzde 10'dan fazla yükselerek 97 bin dolara ulaştı.

'Altındaki düzeltme Bitcoin için iyi olabilir'

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklar Başkanı Geoff Kendrick, altın fiyatlarında yaşanan düzeltmenin Bitcoin için iyi olabileceğini ve bu eğilimin devam etmesini beklediğini söyledi.

Kendrick, yatırımcıların ABD varlıklarından çıkış yapmasının ardından Bitcoin’in stratejik varlık yeniden tahsisinde altına kıyasla daha iyi bir koruma aracı olarak öne çıktığını belirtti.

Kriptolarda son durum

Bitcoin, saat 13.15 itibarıyla son 24 saatte yüzde 1,14 yükseliş kaydederek 96 bin 777 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak Bitcoin hâlâ 25 Ocak 2025'te gördüğü tarihi zirvesi olan 109 bin 114 doların yaklaşık yüzde 8,5 altında bulunuyor.

Ethereum ise yüzde 0,21'lik sınırlı yükselişle 1824 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Solana yüzde 1,04'lük düşüşle 149,98 dolardan işlem görürken XRP yüzde 0,22 düşüşle 2,21 dolardan, Dogecoin ise yüzde 1,79 yükselişle 0,1804 dolardan işlem görüyor.