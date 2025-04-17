Bitcoin Politika Enstitüsü Başkanı Zach Shapiro'dan çarpıcı Bitcoin senaryosu: Kısa sürede 1 milyon dolara ulaşır...

Bitcoin Politika Enstitüsü Başkanı Zach Shapiro, ABD hükümetinin olası dev Bitcoin alımı üzerine yaptığı değerlendirmeyle kripto para dünyasında yankı uyandırdı.

Bitcoin Magazine podcast’ine konuk olan Shapiro, Washington’un 1 milyon BTC satın alması halinde bunun küresel düzeyde sarsıcı bir etki yaratacağını ve Bitcoin fiyatının çok kısa sürede 1 milyon dolar seviyesine ulaşabileceğini söyledi.

“Bu bir sismik şok olur”

Shapiro, ABD hükümetinin bu ölçekte bir alım yapmasının sadece piyasaları değil, aynı zamanda küresel güç dengelerini de etkileyeceğini savundu.

Shapiro "Eğer Amerika Birleşik Devletleri bir milyon Bitcoin satın alacağını açıklarsa, bu küresel bir sismik şok olur. Bence ilk olarak Bitcoin fiyatı tavan yapar. Muhtemelen çok hızlı bir şekilde Bitcoin başına bir milyon dolar gibi bir fiyata çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

“Trump'ın vizyonu BTC rezerviyle ölçülür”

Aynı yayında konuşan Bitcoin Politika Enstitüsü İcra Direktörü Matthew Pines ise bu tür bir stratejik adımın siyasi söylemlerle doğrudan ilişkili olduğunu dile getirdi.

Pines, özellikle eski Başkan Donald Trump’ın zaman zaman dile getirdiği “ABD'nin Bitcoin süper gücü olması” vizyonuna atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Donald Trump bir Bitcoin süper gücü olma sözünü yerine getirmek istiyorsa, bu sonuçta ne kadar Bitcoin'e sahip olduğunuza bağlıdır. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu retorik hedefini ne kadar gerçekleştirdiğinin bir ölçüsüdür"

Jeopolitik rekabet ve dijital rezerv paradigması

Her iki konuşmacı da ABD’nin Bitcoin rezervleri konusunda net bir politika belirlemesinin, Çin ve Rusya gibi ülkelerle yaşanan jeopolitik rekabet ortamında dijital rezervler üzerinden yeni bir güç dengesi yaratabileceği fikrinde birleşiyor.

Özellikle Shapiro’nun öngördüğü “Bitcoin üzerinden merkez bankası stratejisi” fikri, geleneksel finans sistemlerinin dışına çıkma potansiyeliyle tartışma yaratmaya aday.