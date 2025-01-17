Bitcoin, Trump’ın yemin töreni öncesi yükselişini sürdürdü: Son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı

Yatırımcılar, Donald Trump'ın Pazartesi günü gerçekleşecek yemin törenine odaklanmışken, Bitcoin değer kazanmaya devam ederek son bir ayın zirvesine ulaştı ve 102.919 doları gördü.

Trump'ın, görev süresi boyunca kripto para dostu politikalar benimseyerek stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmayı hedefleyen planlar açıklayacağı öngörülüyor. Ayrıca, göreve başlar başlamaz çeşitli başkanlık kararnamelerine imza atması bekleniyor.

Analistlerden yıl sonu tahmini

Bitcoin, şu anda %2,5'lik bir artışla 102.638 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin, 17 Aralık'ta 108.379 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı. Bazı analistler, yıl sonuna kadar Bitcoin'in 175.000 ila 200.000 dolar aralığına ulaşabileceğini tahmin ediyor.