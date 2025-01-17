Bitcoin, Trump’ın yemin töreni öncesi yükselişini sürdürdü: Son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı
Bitcoin, Donald Trump’ın yemin töreni öncesinde yükselişini sürdürerek 102.919 dolara ulaştı ve son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Trump’ın kripto dostu politikalar açıklayacağı beklentisi piyasada olumlu bir hava yaratırken, analistler Bitcoin’in yıl sonuna kadar 175.000 ila 200.000 dolar aralığını görebileceğini öngörüyor.
Yatırımcılar, Donald Trump'ın Pazartesi günü gerçekleşecek yemin törenine odaklanmışken, Bitcoin değer kazanmaya devam ederek son bir ayın zirvesine ulaştı ve 102.919 doları gördü.
Trump'ın, görev süresi boyunca kripto para dostu politikalar benimseyerek stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmayı hedefleyen planlar açıklayacağı öngörülüyor. Ayrıca, göreve başlar başlamaz çeşitli başkanlık kararnamelerine imza atması bekleniyor.
Analistlerden yıl sonu tahmini
Bitcoin, şu anda %2,5'lik bir artışla 102.638 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin, 17 Aralık'ta 108.379 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı. Bazı analistler, yıl sonuna kadar Bitcoin'in 175.000 ila 200.000 dolar aralığına ulaşabileceğini tahmin ediyor.