Bitcoin, yatırımcı iştahındaki artışla yükseldi: Arizona yasası da fiyatı destekledi

Küresel piyasalarda yatırımcılar, riskli varlıklara yöneliyor. ABD'de Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusundaki sert tutumunu yumuşatabileceği beklentisi, piyasalarda iyimser bir hava yarattı. Bu gelişme, teknoloji hisseleri ve kripto paralar dahil olmak üzere riskli varlıklara yönelik talebi artırdı.

Bitcoin sınırlı yükseliş kaydetti

Bitcoin, söz konusu olumlu havanın etkisiyle yüzde 0,47 oranında yükselerek 94.963 dolara ulaştı. Küresel yatırımcıların yeniden kripto paralara ilgi göstermesi, fiyatları yukarı çekti. Ancak artış şimdilik sınırlı düzeyde kaldı.

Arizona’dan kripto dostu adım

Bitcoin fiyatlarındaki artışta bir diğer etken de ABD'nin Arizona eyaletinden gelen yasal gelişme oldu. Eyalet yönetimi, kamu fonlarının yüzde 10’una kadarının dijital varlıklara yatırılmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti. Bu karar, ABD'de kurumsal kripto yatırımlarına zemin hazırlayabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre ortam elverişli ama temkin gerekli

Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, yaşanan gelişmelerin Standard Chartered'ın 2025 yılı sonuna kadar Bitcoin'in 200.000 dolara ulaşabileceği yönündeki tahminini desteklediğini belirtti. Aslam, “Bu kombinasyon, Bitcoin için oldukça elverişli bir ortam yaratıyor. Ancak yatırımcılar, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin hâlâ sürdüğünü unutmamalı” dedi.