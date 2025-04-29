Bitcoin, yatırımcı iştahındaki artışla yükseldi: Arizona yasası da fiyatı destekledi
Kripto para piyasalarında risk iştahının artmasıyla Bitcoin fiyatı yukarı yönlü hareket etti. ABD'de Trump yönetiminin ticaret politikalarında yumuşamaya gideceğine dair beklentiler ve Arizona eyaletinin dijital varlık yatırımına izin veren yasa tasarısı, fiyatları destekledi. Bitcoin, yüzde 0,47 artışla 94.963 dolara yükseldi.
Küresel piyasalarda yatırımcılar, riskli varlıklara yöneliyor. ABD'de Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusundaki sert tutumunu yumuşatabileceği beklentisi, piyasalarda iyimser bir hava yarattı. Bu gelişme, teknoloji hisseleri ve kripto paralar dahil olmak üzere riskli varlıklara yönelik talebi artırdı.
Bitcoin sınırlı yükseliş kaydetti
Bitcoin, söz konusu olumlu havanın etkisiyle yüzde 0,47 oranında yükselerek 94.963 dolara ulaştı. Küresel yatırımcıların yeniden kripto paralara ilgi göstermesi, fiyatları yukarı çekti. Ancak artış şimdilik sınırlı düzeyde kaldı.
Arizona’dan kripto dostu adım
Bitcoin fiyatlarındaki artışta bir diğer etken de ABD'nin Arizona eyaletinden gelen yasal gelişme oldu. Eyalet yönetimi, kamu fonlarının yüzde 10’una kadarının dijital varlıklara yatırılmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti. Bu karar, ABD'de kurumsal kripto yatırımlarına zemin hazırlayabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlara göre ortam elverişli ama temkin gerekli
Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, yaşanan gelişmelerin Standard Chartered'ın 2025 yılı sonuna kadar Bitcoin'in 200.000 dolara ulaşabileceği yönündeki tahminini desteklediğini belirtti. Aslam, “Bu kombinasyon, Bitcoin için oldukça elverişli bir ortam yaratıyor. Ancak yatırımcılar, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin hâlâ sürdüğünü unutmamalı” dedi.