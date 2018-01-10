Bitcoin'de kimçi primi büyüdü

10 Ocak 2018

Kripto paralarda Güney Kore ve küresel piyasalar arasındaki makas açılıyor.

Saat 11:00'da Bitcoin fiyatı 13.775 dolardan işlem görürken, aynı dakikalarda Güney Kore'de 20 bin doların üzerinden alıcı buldu. Aradaki fark kimçi* primi olarak adlandırılıyor.

Güney Kore'de sanal paralar ve döviz transferine ilişkin düzenlemeler yatırımcıların arbitraj yapmasını zorlaştırıyor. Arbitrajdan yoksun kalma baskısı, Kore'de Bitcoin fiyatlarını ülkedeki bireysel yatırımcıların isteklerine bağlı hale getirmiş durumda. Bunun sonucu olarak kripto paralarda Kore özelinde yaşanan hızlı yükseliş yatırımcıları kaygılandırıyor.

Kore hesaplamalardan çıkarılmıştı

Dijital paralara ilişkin en yaygın veri sağlayıcısı "Coinmarketcap" geçtiğimiz günlerde piyasada dengesizlik oluşturduğu ifade edilen Güney Kore'yi hesaplamalarından çıkardı. Karara gerekçe olarak, "Fiyat bağlamında diğer dünya ülkeleriyle aşırı farklılık göstermeleri ve kısıtlı arbitraj fırsatları sunmaları" gösterildi.

Hesaplamalardan çıkarılan borsalar arasında işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük ikinci borsası Bithumb da yer aldı. Bithumb, Aralık 2017'de 30 bin kişinin kişisel bilgilerinin çalındığı bir hackleme olayı ile gündeme gelmişti.

* Mayalanmış lahanadan yapılan geleneksel bir Kore yemeği.