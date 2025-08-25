Bitcoin'den son 6 haftanın en düşük seviyesi!

Bitcoin, Ağustos ayında ulaştığı tarihi zirvenin ardından sert bir düşüş yaşayarak son altı haftanın en düşük seviyesine indi.

Bu düşüş, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirim sinyallerini yeniden değerlendirmesiyle tetiklendi.

Kripto para piyasasının gözdesi Bitcoin, 14 Ağustos'ta ulaştığı 124.480 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra, bu sabah 111.096 dolar seviyelerine geriledi.

Saat 15.37 itibarıyla ise 111.449,7 seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum'dan 4 yılın ardından yeni rekor

Bitcoin'in aksine, Ethereum yatırımcılarını sevindiren bir gelişme yaşadı. Pazar günü 4.954,81 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Ethereum, 2021'den bu yana ilk kez yeni bir zirve kaydetmiş oldu. Yeni rekorun ardından, Ethereum bugün sabah saatlerinde 4.733,76 dolar seviyesinden işlem gördü.

Saat 15.37 itibarıyla ise Ethereum 4.614,32 seviyesinden işlem görüyor.