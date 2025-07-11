Bitcoin'den tarihi rekor! 118 bin doları aştı: Altcoinler atağa geçti

Bitcoin'in 118.000 doları aşması, kripto para piyasasında genel bir iyimserliği tetikledi. Bu sert yükseliş, yatırımcıların daha fazla risk alabileceği bir döneme işaret ederken, gözler şimdi altcoinlerin bu ivmeyi takip edip etmeyeceğine çevrildi.

Geçmiş veriler, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı dönemlerde piyasaya yeni likidite girişi yaşandığını gösteriyor. Bu durum, genellikle sermayenin büyük ve orta ölçekli altcoinlere kaymasına zemin hazırlıyor. Nitekim Ethereum (ETH) 2025'in zirvelerini test ederken, Solana (SOL) 160 dolar seviyesini aştı. Son 24 saatte Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB) ve Hyperliquid'in HYPE token'ı da çift haneli artışlar kaydetti.

Kripto para piyasasında son durum

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,75 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 6,2 kazançla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi ve 118 bin 153 dolar seviyesine ulaştı. Kripto para piyasasının genelinde pozitif bir hava hakimken, Ethereum (ETH) yüzde 8,1'lik artışla 3 bin 13 dolardan işlem görüyor. XRP son 24 saatte yüzde 7,2 artışla 2,59 dolardan, Solana ise yüzde 5,3 yükselişle 165,41 dolardan fiyatlanıyor.

Teknik görünüm ne söylüyor?

Bitcoin, 118.400 dolarda yeni zirveye ulaştıktan sonra 113.000 – 114.000 dolar seviyelerinde güçlü bir destek bölgesi oluşturdu. Bu aralık, önceki dirençlerin destek haline geldiği kritik bir alan. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor. Bir sonraki direnç seviyesi ise 120.000 – 121.500 dolar bandında bulunuyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir ve hedef 125.000 dolar ve üzerine çıkabilir. Diğer yandan, fiyat bu desteklerin altına gerilerse, 110.000 – 111.000 dolar bölgesi ikinci destek olarak öne çıkıyor. Daha sert düşüşlerde ise 105.000 dolar seviyeleri izlenebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 78 seviyesinde bulunuyor. Bu, piyasanın aşırı alım bölgesine girdiğine işaret ediyor ve kısa vadeli kar satışlarını tetikleyebilir. MACD göstergesi de pozitif yönde olsa da ivme yavaşlama eğiliminde.

Ralliyi destekleyen etkenler neler?

Bu yükselişi tetikleyen unsurlar arasında ABD'de açıklanan düşük enflasyon verisi, FED ve diğer merkez bankalarından faiz indirimi beklentilerinin artması, kripto düzenlemeleri konusunda iyimser beklentiler, kurumsal yatırımcı ilgisindeki artış ve spot Bitcoin ETF'lerine gelen yoğun talep yer alıyor. Özellikle IBIT fonuna yapılan 294 milyon dolarlık giriş dikkat çekerken, toplam ETF girişleri 420 milyon dolara ulaştı. Ayrıca, 1.000 BTC ve üzeri cüzdan sayısındaki artış da kurumsal alımların sürdüğüne işaret ediyor.

Uzmanlar ne diyor?

Presto Research'ten analist Rick Maeda, "Bitcoin'in kırılması, daha geniş kripto ekosistemine akışı tetikleme eğiliminde olan açık bir likidite sinyalidir" dedi. Maeda, perakende yatırımcıların artan ilgisine ve kurumsal portföylerdeki yeniden dengelere dikkat çekerek "Yenilenen perakende coşkusu ve kurumsal portföy değişimleri nedeniyle sermayenin ETH, SOL ve XRP'ye döndüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Solana, kendi ağı üzerindeki protokol faaliyetleri ve yeni memecoin projeleriyle dikkat çekerken, daha düşük oynaklığa sahip XRP ve Cardano (ADA) gibi varlıklar da yatırımcı ilgisi çekmeye başladı. Ethereum ise özellikle spot ETF girişlerinin artmasıyla destekleniyor.

BTSE COO'su Jeff Mei, "ETH yakında 3.200 doları geri kazanabilir. SOL de 200$ seviyesini tekrar ziyaret etmek için iyi bir konumda" değerlendirmesini yaptı.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck ise, "Altcoinler Bitcoin'in çıkışının arkasında sıralanıyor. Düzenleyicilerin kripto brokerleri üzerindeki baskıyı hafifletmesi ve ETF ivmesinin hızlanmasıyla birlikte, yukarı yönlü hareketin devamı için güçlü bir ortam oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'in bu seviyelerde tutunması halinde, kripto piyasasında sermaye dağılımının daha da artabileceği ve altcoinlerde yeni fırsatların ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.