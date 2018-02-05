Bitcoin'e bir yasak da İngiltere'den

05 Şubat 2018

ABD'li bankalar JPMorgan, Bank of America ve Citigroup'un ardından İngiliz Lloyds Banking'de kredi kartı ile Bitcoin alımlarını yasaklama kararı aldı.

Lloyds, kredi kartı ile kripto para alımını bugün itibariyle yasaklayacak, ancak banka hesap kartları ile dijital para alınabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan JPMorgan sözcüsü Mary Jane Rogers, transferler sırasında oluşabilecek riskler nedeniyle bu kararı aldıklarını söylemiş, Bank of America da kripto para ile ilgili işlemlerin cuma günü durdurulduğu, uygulamanın tüm bireysel ve kurumsal kredi kartlarını kapsadığı ancak ATM kartlarının durumdan etkilenmeyeceği duyurmuştu. Citigroup sözcüsü Jennifer Bombardier ise piyasadaki gelişmelere bağlı olarak politikalarını gözden geçirmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

Giderek artan sınırlamalar, manipülasyon korkusu ve Facebook'un kripto para reklamlarını yasaklayacağını duyurmasıyla bugün 7.800 dolara kadar gerileyen Bitcoin fiyatı saat 09:00'da 8.200 dolar civarında yer aldı.