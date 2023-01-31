BKM: 2022’de toplam kartlı ödeme tutarı 2021’e göre %117 büyüdü

2022'de kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 110 artarak 2 trilyon 954 milyar TL’ye ulaşırken, banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarında yıllık yüzde 146 artış gerçekleşti ve 688,5 milyar TL oldu. Ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme tutarı ise yüzde 149 artarak 66,2 milyar TL’ye ulaştı. Böylece, 2022’deki toplam kartlı ödeme tutarı 2021’e göre yüzde 117 büyüyerek 3 trilyon 708 milyar TL’ye erişti.

Raporda şöyle denildi:

"2022 yılında kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 120 artarak 332,3 milyar TL’ye ulaşırken banka kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 50 artışla 1 trilyon 533 milyar TL’ye erişti.

Ön ödemeli kartlar ile yapılan nakit çekim tutarı ise yüzde 102 artışla 37,6 milyar TL’ye ulaşmış oldu.

Yenilikçi bir ödeme çözümü olan TR Karekodun yaygınlaşmaya başlamasıyla, Aralık sonu itibarıyla banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile farklı kurum ATM’lerinden yapılan nakit çekim işlemlerinin yüzde 6’sı TR Karekod ile gerçekleşti.

Pandeminin bitişi ile birlikte, 2022 yılında hayatın normale dönüşüne paralel olarak, akaryakıt, konaklama ve havayolu sektörleri hareketlendi. Geçen yıla göre, kartlı ödemelerde en çok artış gösteren sektörler oldular. Sıralamada ilk 3’den sonra yemek ve sigorta sektörleri takip etti.

İnternetten kartlı ödemeler 2022 yılında yüzde 126 artarak 1 trilyon 28 milyar TL’ye yükseldi.

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 26’ya ulaştı."