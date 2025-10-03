Blackstone, Asya fonunda 10 milyar dolarlık hedefe ulaştı

ABD merkezli varlık yönetim şirketi Blackstone, Asya’daki yeni satın alma fonu için 10 milyar dolarlık hedefe ulaştı. Şirketin Hindistan’daki güçlü varlığı ve Japonya’da genişleyen yatırımları, yatırımcıların ilgisini artırdı.

Üst sınıra ulaşması bekleniyor

Şirketin, fon toplama sürecini gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlaması bekleniyor. Blackstone’un 12,9 milyar dolarlık üst sınırına ulaşabileceği ifade ediliyor.

Yatırımcıların ilgisinde, şirketin bir önceki fonundaki yüksek performansın etkili olduğu belirtiliyor. Blackstone’un Asya II fonu 2021’de yaklaşık 11 milyar dolar toplamış, ikinci çeyrek itibarıyla yüzde 41 getiri sağlamış ve fonun yüzde 80’ine yakın kısmını yatırımcılara geri dağıtmıştı.