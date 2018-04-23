BOE bu yıl iki kez faiz artırabilir

23 Nisan 2018

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ekonomik araştırmalar kuruluşu Ernst & Young Item Club, İngiltere Merkez Bankası’nın bu yıl iki kez faiz artışına gidebileceği tahmininde bulundu.

Ernst & Young Item Club, İngiltere Merkez Bankası’nın bu yıl iki kez, 2019 yılında ise iki kez daha politika faiz artırımına gidebileceği öngörüsünde bulundu.

İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1,6, gelecek yıl ise yüzde 1,7 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EY Item Club Başekonomisti Howard Archer ise İngiltere Merkez Bankası’nın olası faiz artırım adımlarının tüketiciler üzerinde gereksiz bir baskı oluşturabileceğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney daha önce bankanın bu yıl içerisinde politika faizini artırabileceğini belirtmiş, öte yandan olası faiz artırımının kademeli bir şekilde olacağını eklemişti.

Kaynak: AA