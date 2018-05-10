BoE, faiz oranını sabit tuttu

10 Mayıs 2018

İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentilere paralel olarak faiz oranını yüzde 0,50'de sabit tuttu.

BoE, varlık alım miktarını 435 milyar sterlin olarak korudu.

Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre BoE, Varlık Alım Programı'nı da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 435 milyar sterlin olarak bıraktı.

BoE, faizleri değiştirmeme kararını 2'ye karşı 7 oyla, varlık alım programını değiştirmeme kararını oy birliğiyle aldı.

BoE para politikasının halen yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak, büyüme ve istidamı sürdürmek olduğu vurgulanan açıklamada, tutanaklarda İngiltere’nin bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 0,1'lik büyümesinin, şubat ayındaki tahminlerin altında olduğu, düşük büyümenin daha çok şubat ve martta görülen sert kış koşullarından kaynaklandığı kaydedildi.

İngiltere’de mart ayında enflasyonun yüzde 2,5 seviyesine gerilediği hatırlatılan açıklamada, enflasyona etki eden tüm unsurların şu ana kadar zirveyi gördüğünün düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Para Politikası Kurulu Komitesi, daha önce İngiliz sterlininde olan düşüşün tüketici fiyat endeksi üzerindeki etkisinin hala önemli seviyede olmakla birlikte daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını değerlendirmektedir" denildi . Açıklamada, dış ve yerel etkenlerin de dikkate alınması halinde enflasyonun daha önce şubat ayında düşünülenden daha hızlı bir şekilde azalarak 2 yıl içerisinde hedeflenen seviyeye (yüzde 2,0) ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Komitesi üyelerinin çoğunluğunun faiz artışına şimdilik gerek görmediği, buna rağmen tüm üyelerin olası bir faiz artışının kademeli ve sınırlı seviyede olması konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.