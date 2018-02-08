BOE faiz sinyali verdi, sterlin yükseldi

08 Şubat 2018

İngiltere Merkez Bankası (BOE) faizlerde değişikliğe gitmedi. Piyasa beklentisi de bankanın faizleri yüzde 0,50 oranında koruması yönündeydi.

Banka, beklentiler doğrultusunda varlık alım programında da değişiklik yapmayarak 435 milyar sterlin olarak bıraktı.

Banka, söz konusu kararları oy birliği ile aldı.

Faiz artışı beklentisi kuvvetlendi

İngiltere ekonomisi için 2018-2020 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden İngiltere Merkez Bankası, faiz oranlarının muhtemelen daha yakın zamanda yükseltilmesinin gerekli olacağını bildirdi.

Para Politikası Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada BOE, finansal piyasaların banka faiz oranının 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 1,2'ye yükselmesini beklediklerini ortaya koydu. Kasım ayında bu beklenti yüzde 1.0 olmuştu. BOE, piyasa beklentisinin 2 veya 3 faiz artırımına işaret ettiğini belirtti.

Ancak bu senaryoya rağmen BOE'nin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentileri yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etti. Banka, gelecek bir yıl için enflasyon tahminini yüzde 2,37'den 2,28'e, iki yıl için yüzde 2,21'den 2,16'ya ve üç yıl için yüzde 2,15'ten 2,11'e indirdi.

Bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,6'dan 1,8'e çıkaran BOE, 2019 ve 2020 için büyüme beklentilerini ise yüzde 1,7'den 1,8'e yükseltti.

İşsizlik oranının gelecek 2 yılda yüzde 4,1'e düşeceğini öngören banka, 2017 4. çeyrek için ücretlerde büyüme tahminini yüzde 2,25'den 2,50'ye çıkarırken, 2018 4. çeyrek için yüzde 3,0 ve 2019 4. çeyrek için yüzde 3,25 olarak korudu.

Sterlin/TL 5.35'e geldi

Kuvvetlenen faiz artışı beklentisi sterline destek oldu.

Sabah saatlerinde 1,3845 seviyesine gerileyen sterlin/dolar paritesi açıklamaların ardından 1,4008 seviyesine yükselirken, bugün en düşük 5,2722 seviyesinin görüldüğü sterlin/TL de 5,3526'ya yükseldi.