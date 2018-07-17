BoE: Pek çok bankacı işsiz kalabilir

17 Temmuz 2018

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Brexit eğer Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varılmadan geçekleşirse, bunun "büyük" ekonomik sonuçlar doğuracağını, faiz oranlarının yeniden gözden geçirilmesinin gerekeceğini ve pek çok bankacının işsiz kalacağını söyledi.

İngiltere ve AB, İngiltere'yi Brexit'in yürürlüğe gireceği 31 Mart 2019'dan 2020 yılı sonuna kadar fiilen oy hakkı olmayan bir üye statüsünde tutacak bir geçiş anlaşması üzerinde müzakereler yaptılar.

Ancak bu konunda bir anlaşma henüz onaylanmadığı için, İngiltere'nin vazgeçip Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarıyla ticaret yapmak zorunda kalması mümkün. Carney bunun İngiltere için daha da kötü bir gelişme olacağını söyledi.

Farnborough'da düzenlenen bir havacılık fuarına katılan Carney burada parlamenterlerle düzenlenen bir toplantıda, "Bize düşen görev mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmamızı sağlamaktır" diye konuştu.

"Yönü tahmin edemem"

İngiltere'nin Brexit müzakerelerinde başarısız olması halinde merkez bankası para politikası komitesinin ekonomik görünümü ve faiz oranlarını yeniden değerlendirmesi gerekeceğini söyleyen Carney, "Bu (merkez bankasının) stratejisini değiştirecek bir gelişme olur. Ancak hangi yönde olur, onu tahmin edemem" dedi. Carney, "Finansal hizmetler açısından bakarsak, anlaşmaya varılmaması durumunda... büyük ekonomik sonuçlar doğar. Artık hizmetlerine ihtiyaç olmayacağı için pekçok işsiz bankacı da görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bankalar, sigortacılar ve varlık yöneticileri, kendilerini güvenceye almak ve bir geçiş dönemi anlaşması olsa bile, müşterileriyle temaslarını sürdürebilmek için mart ayı gelmeden Avrupa'nın başka yerlerinde merkezler açmaya çalışıyorlar.

İngiltere, sözleşmelerin devamlılığını güvence altına almak için gerekli yasaları çıkarmaya söz verdi ve AB'nin de buna aynı biçimde karşılık vermesini istiyor. Ancak AB, Brexit'e hazırlanmanın kamunun değil, bankaların kendi görevi olduğunu savunuyor.

AB'nin bu konudaki çözümünü henüz belli etmemiş olmasından kaygılandıklarını söyleyen Carney, "Bu sorunları özel sektör çözemez" dedi.

"Bu aslında finansal sistemi korumak için sorumluluk almak meselesi. Hoş bir şey değil ama Avrupa'da, bizde olduğundan daha kötüsü olur."

Carney, İngiltere'deki bankaların, anlaşmasız bir Brexit yaşanması halinde de yeterli sermaye ve nakit rezervlerine sahip olduklarını vurguladı.

Kaynak: Reuters