BOE, politika faizini değiştirmedi

01 Kasım 2018

İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz oranlarını sabit tuttu ve Brexit'in sorunsuz ilerlemesi halinde faizlerin biraz daha hızlı artabileceğine işaret etti.

Ancak merkez bankası İngiltere gelecek yıl Mart ayında Avrupa Birliği'nden (AB) "yıkıcı" bir şekilde ayrılırsa tüm bu tahminlerin geçersiz olacağını belirtti.

BoE, Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0.75'te sabit tuttu. Karar oy birliğiyle alındı.

Küresel finansal krizden bu yana geçen 10 yılda sadece iki defa faiz artıran BOE son artırımı Ağustos'ta yaptı.

BoE beklentilere paralel olarak, varlık alım programını 435 milyar sterlinde tutma kararını da oybirliğiyle aldı.

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere'de ekonomik görünümü Brexit yönlendiriyor. Ülkede ekonomik büyüme Haziran 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının alındığı referandumdan bu yana yavaşladı. Çoğu ekonomist faiz oranlarının 2019 ortalarına kadar bir daha yükseltilmeyeceğini düşünüyor.

BoE, tüketici harcamalarının son aylarda beklediğinden daha iyi performans gösterdiğini, ancak şirketlerin İngiltere'nin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'yle gelecekteki ilişkileri netlik kazanıncaya kadar yatırımlarını durdurduğunu belritti.

İngiltere Başbakan Theresa May, 29 Mart'ta Brexit'ten sonra ürünlerin ve insanların İngiltere ve AB arasında serbestçe dolaşımını sağlayacak geçiş anlaşmasını henüz sağlamadı.

BOE politika yapıcıları para politikası toplantısı karar metninde, "Son dönemde Brexit belirsizliğinin artması sonucu işletme harcamalarında gözlenen düşüşün kısa vadede devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Brexit'in sorunsuz ilerlemesi durumunda ekonominin yüzde 1.75 civarında büyümeye devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters