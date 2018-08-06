BoFA, analistlerini Paris'e taşıyor
Merkezini Londra'dan çıkaracağı bilinen Bank of America, araştırma bölümü analistlerini Paris'te istihdam edecek.
Financial Times'ın haberine göre, Bank of America Londra'da bulunan araştırma bölümü analistlerin AB'deki yeni üslerinden Paris'e taşımaya hazırlanıyor.
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, araştırma bölümü analistleri BofA'nin Paris'e taşımayı düşündüğü personel sayısının "küçük" bir bölümünü oluşturuyorlar. BofA, Paris'te en az 200 kişiyi işe alacak.
BofA, Paris'i AB'deki işlem faaliyetleri için önemli bir merkez olarak belirlerken, AB'deki yeni genel merkezi olarak ise Dublin'i seçmişti.