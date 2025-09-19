BofA'dan teknoloji devleri analizi: Hisselerde yükseliş sürecek mi?

Bank of America stratejistleri "Muhteşem yedili" olarak adlandırılan teknoloji devleri Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisseleri için hâlâ yükseliş potansiyeli olduğunu değerlendiriyor.

Banka, ABD'deki büyük teknoloji hisselerindeki son iki yıllık yükselişin daha da devam etmesini bekliyor. Stratejistler Mart 2023'teki en düşük seviyesinden yüzde 223 yükselen Muhteşem Yedili grubunun 'daha gidecek çok yolu olduğunu' söylüyor.

Stratejistler, geçmiş yükselişlerin genellikle 58 seviyesinde fiyat/kazanç (F/K) oranıyla sonlandığını ve endekslerin 200 günlük ortalamanın yüzde 29 üzerinde işlem gördüğünü hatırlattı.

Banka, bugün ise “Muhteşem Yedili”nin ortalama F/K oranı 39 seviyesinde olduğunu ve hisselerin 200 günlük ortalamanın yalnızca yüzde 20 üzerinde olduğunu belirtiyor.

Trump ve DeepSeek sarsıntısından hızlı toparlandılar

Yatırımcıların teknoloji devlerine olan ilgisi bu yıl hisseleri rekor seviyelere taşımıştı. Bu ilgide henüz bir azalma gözükmüyor.

Ayrıca hisselerdeki Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek ve Trump yönetiminin gümrük vergisi kararlarının yarattığı sarsıntılardan hızlı toparlanma da dikkat çekti.

S&P 500 Teknoloji Endeksi nisan ayındaki düşüşten bu yana yüzde 56 yükseldi.

Makroekonomik ortamın pozitif seyretmesi, yapay zekâ etrafındaki yoğun ilgi ve Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisinin sektör için itici güç olmaya devam ettiği belirtiliyor.

BofA’nın fon yöneticileri anketine göre, “Muhteşem Yedili’de uzun pozisyon almak” yüzde 42 ile üst üste ikinci ay da en kalabalık işlem olarak öne çıktı.