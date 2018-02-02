BoJ, artan faizlere karşı tahvil alımlarını artırdı

02 Şubat 2018

Japonya Merkez Bankası (BoJ) bu sabah, uzun vadeli faizlerde son dönemde yaşanan keskin artışa karşılık olarak Temmuz'dan bu yana ilk kez "sınırsız" miktarda uzun vadeli devlet tahvili alımı önerdi.

Bir BoJ yetkilisi yaptığı açıklamada, 10 yıl vadeli devlet tahvilinde yüzde 0,11 faiz oranından "sınırsız" alım teklifinden oluşan özel operasyonun, BoJ'un uzun vadeli faizleri sıfıra yakın tutma taahhütünü yerine getirmek için yapıldığını belirtti.

Eski BoJ yetkilisi ve Daiwa Securities'de üst düzey ekonomist Maiko Noguchi, "Faizlerin biraz daha yükselmesine izin vermek, bankanın politika normalleşmesine gitmekte olduğu spekülasyonunu artıracaktı" diye konuştu.

BoJ faiz kararını açıkladı