BoJ faiz kararını açıkladı

31 Ekim 2017

Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün sona eren politika toplantısında mevcut mali yılda enflasyon tahminini hafifçe düşürse de para politikasını değiştirmedi. Böylece ekonomide güçlü bir toparlanmanın enflasyonu yüzde 2 hedefine kademeli şekilde ivmelendireceği sinyalini verdi.

Ancak yeni yönetim kurulu üyesi Goushi Kataoka, BoJ yönetim kurulunun faiz hedefini sürdürme kararına karşı çıkarak, 15 yıllık Japonya devlet tahvili getirilerinin yüzde 0.2'nin altında kalmasını sağlamak için BoJ'un devlet tahvili alması gerektiğini söyledi. BoJ'un para politikası kararı üzerine yaptığı açıklamaya göre, Kataoka "Fiyat hedefine ulaşılması ile ilgili zamanlamada iç faktörlerden dolayı gecikme olursa, BoJ ek gevşeme önlemleri almalı" dedi.

Kataoka, ekonomiye verilen desteği en yüksek seviyeye çıkarma gibi bir öneride bulunmazken, geçen ay para politikasının sabit bırakılmasına karşı oy kullanma kararının ardından bu yöndeki beklentileri karşılıksız bıraktı.

BoJ, bankaların merkez bankasında tuttukları rezervlere uygulanan yüzde -0.1 faizde değişiklik yapmadı. BoJ 10 yıllık devlet tahvilleri için getiri hedefini yaklaşık yüzde sıfır seviyesinde tuttu.

Faiz oranlarının korunması kararı bire karşı sekiz oyla alındı.

Kuroda'nın gerçekleştirdiği basın açıklamasından satır başları...

- Üyelerden Kataoka kararlara muhalefet etti.

- Kataoka, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru hızlanması olasılığının düşük olduğunu belirtti.

- Enflasyonun mümkün olan en erken tarihte yüzde 3 hedefine ulaşması için güçlü parasal gevşeme izleme duruşumuz değişmedi.

- Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru yükselmeye devam etmesini bekliyoruz.

- Fiyat artış hızı hala güçlü değil.

- Yüksek kamu borcu dikkat alındığında, hükümetin mali politikaya güveni devam ettirmesi önemli.

- Başbakan Abe, faiz dışı bütçe fazlası hedefinden vazgeçmiş değil.

- Hükümetin mali disiplin yönünde adımlar atmaya devam etmesini bekliyoruz.

- Borsa yatırım fonu alımlarına devam edeceğiz

- Borsa yatırım fonlarının aklımızda spesifik hisse fiyatlarıyla gerçekleştirmiyoruz

- Hisse fiyatları şirketlerin gelecekteki karlılıklarına yönelik beklentileri yansıtıyor.

- Hisse senedi piyasası hareketlerinin arkasında aşırı beklentiler gözlemledik.

- Borsa yatırım fonu alımları piyasa şartlarına bağlı olarak dalgalanmalar gösterebilir.

- Ücretler üzerinde yukarı yönlü baskı istikrarlı şekilde artıyor.

- Yıllık ücret müzakelerinden pozitif gelişme bekliyoruz.

- Yüzde 2 enflasyon hedefinden uzak olunduğu ortamda cari getiri eğrisi kontrolünü değiştirmeye ihtiyaç yok.

Kaynak: Reuters