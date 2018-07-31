BoJ, daha 'esnek' olacak

31 Temmuz 2018

Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugünkü politika toplantısında, gösterge faizi değiştirmezken, faiz oranlarını şimdilik "çok düşük" seviyelerde tutacağını taahhüt etti ve ekonomiye verdiği devasa destek programını daha esnek hale getirmeye yönelik tedbirler aldığını açıkladı.

BoJ böylece enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasının zaman alacağı öngörüsünü ortaya koydu.

BoJ, bankaların merkez bankasında tuttukları rezervlere uygulanan kısa vadeli faiz oranı hedefini yüzde -0.1'de ve 10 yıllık devlet tahvilleri için getiri hedefini yaklaşık yüzde sıfırda tuttu.

Karar 2'ye karşı 7 oyla alındı.

Ancak, BoJ politika açıklamasına uzun vadeli faiz oranlarının ekonomik ve fiyat gelişmelerine bağlı olarak dalgalanma gösterebileceğini ve tahvil alım programını esnek bir şekilde uygulayacağını ifade eden bir açıklama ekledi.

BoJ ayrıca politika çerçevesinin sürdürülebilirliğini artırmak için politika faizine yönelik ileriye dönük yönlendirme yapmaya karar verdi.

Piyasaların dikkati şimdi, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın TSİ 09.30'da yapacağı basın toplantısına çevrildi

Kaynak: Reuters