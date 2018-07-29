BOJ enflasyon tahminini düşürecek mi?

29 Temmuz 2018

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikası kararlarını 31 Temmuz Salı sabahı açıklayacak. Banka’nın faiz oranlarında bir değişiklik yapması beklenmiyor. Banka'nın teşvik programlarını sürdürülebilir tutmanın yollarını arıyor. Piyasalarda, BoJ'un getiri eğrisi kontrolü veya varlık alım ayarlamaları arasında önemli bir değişiklik yapması öngörülmüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Oxford Economics Japonya Ekonomisi Başkanı Shigeto Nagai, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısında enflasyon tahminini kayda değer bir şekilde düşürebileceğini belirtti. BoJ'un genişlemeci para politikasını daha sürdürülebilir hale getirmek için yollar aradığını ifade eden Nagai, bankanın yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek için genişlemeci para politikasına daha fazla devam edilmesi gerektiği vurgusunu yapacağını aktardı.

Nagai, Japonya'da enflasyon oranının son aylarda hayal kırıklığına sebep olduğunu dile getirdi. Bu toplantısında BoJ'un para politikasında değişikliğe gideceğine dair spekülasyonların olduğunu anımsatan Nagai, ancak temel para politikasında bir değişikliğin olmayacağını söyledi.

Nagai, bankanın daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla şu anki teşvik programının olumsuz taraflarını da ortaya koyacağını vurguladı. BoJ'un temmuz ayı para politikası toplantısında teknik uyarlamalar yapabileceğini belirten Nagai, bankanın devlet tahvili piyasasının işleyişini geliştirmek için devlet tahvili alımında esnekliği artırmasının olası seçeneklerden bir tanesi olduğunu ifade etti.

Nagai, diğer bir olası seçeneğin ise borsa yatırım fonlarının satın alınmasında esnekliğe gidilmesi olduğunun altını çizdi. BoJ'un hisse senedi piyasasında önemli bir rolü olduğunu anlatan Nagai, bunun piyasaların işleyişinin bozulmasına ve bankanın bilançosunun zarar görmesine yol açabileceğini dile getirdi.

"Politika değişikliğine gidilmemesinin bir nedeni de yenin değer kazanması ihtimali"

Nagai, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın düşük faiz oranlarının bankanın karlılığını olumsuz etkilediğini kabul ettiğini ancak düşük faizlerin finansal istikrar etkisi üzerinde oluşturduğu endişenin yakın gelecekte temel para politikasında değişikliğe gitmeye sebep olmayacağını anlattı.

Bankanın para politikasında değişikliğe gitmemesinin bir diğer nedeninin yenin değer kazanma ihtimali olduğunu vurgulayan Nagai, devlet tahvili ve borsa yatırım fonu alımı gibi uygulamalarda yapılacak teknik uyarlamaların toplantıda gerçekleşebilecek en mümkün sonuçlar olduğunu dile getird

Kaynak: AA