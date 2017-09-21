BOJ, faizleri değiştirmedi

21 Eylül 2017

Japonya Merkez Bankası (BOJ), bu ayki toplantısında faiz oranını değiştirmedi.

BOJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde - 0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

Banka parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması yönünde programında da bir değişikliğe gitmedi.

BOJ en son 2016 yılı ocakta faizi yüzde 0,0 - 0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti. Banka 13 toplantıdır eksi faiz oranı uygulamasını sürdürüyor ve bir değişikliğe gitmiyor.

Bir sonraki faiz toplantısı 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.