BoJ, para politikasını değiştirmedi

27 Nisan 2018

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, enflasyon ve büyüme beklentilerini revize etti.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 1'e karşı 8 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişi ise Goushi Kataoka oldu.

Karar metninde, BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edeceği vurgulanarak, "Banka, hem finansal koşullar hem de ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurarak fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin korunması amacıyla gerektiğinde uygun politika ayarlamalarını yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bankaya üye olduğu Eylül 2017'den bu yana karşı oy kullanan Kataoka'nın karara muhalefet etme gerekçelerine de yer verilen metinde, şunlar kaydedildi:

"Kataoka, BoJ'un fiyat istikrarı hedefine ulaşmanın zamanlamasını açıkça belirtmesi ve bankanın iç faktörlerden dolayı fiyat istikrarı hedefine ulaşma zamanında bir erteleme yaşanması durumunda ek gevşeyici önlemler alabileceğini karar metninde vurgulaması gerektiğini düşünüyor. Kataoka ayrıca, 2020 mali yılı boyunca tüketim vergisi artırımı ve ABD ekonomisinde olası bir ekonomik gerileme dönemi gibi risk faktörlerini de hesaba katarak BoJ'un parasal genişlemeyi daha da artırmasının ve tahvil alımları yapmasının arzu edildiğini belirtiyor."

Enflasyon hedefine 2019'da ulaşılacağı beklentisi çıkarıldı

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Metinde, Japonya ekonomisinin son derece esnek finansal koşullar ve hükümetin geniş ölçekli teşvik tedbirleri sayesinde potansiyelinin üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtilerek, ekonomik aktivite üzerindeki aşağı ve yukarı yönlü risklerin dengelendiği kaydedildi.

Gelecek yıla ilişkin büyüme üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanan metinde, çekirdek enflasyondaki yıllık değişimin, nispeten zayıf gelişme göstermeye devam ettiği bildirildi.

BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar "Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme" politikasına devam edeceği belirtilen metinde, "Banka, hem finansal koşullar hem de ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurarak fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin korunması amacıyla gerektiğinde uygun politika ayarlamalarını yapacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, bir önceki metinde yer alan yüzde 2'lik enflasyon hedefine 2019 mali yılında ulaşılacağı ifadesi çıkarılarak, "Çekirdek enflasyonun gelecek yıl çok değişmesini ya da sabit kalmasını bekliyoruz." denildi.

Büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edildi

Metinde, BoJ'un büyüme ve enflasyon tahminlerine ilişkin güncellemeler de yer aldı.

Buna göre, banka enflasyon beklentisini 2018 mali yılı için yüzde yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e düşürürken, 2019 mali yılı için yüzde 2,3'te sabit tuttu.

Büyüme beklentisini 2018 mali yılı için yüzde 1,4'ten yüzde 1,6'ya yükselten banka, gelecek yıla yönelik yüzde 0,7 seviyesinde bulunan tahminini de yüzde 0,8'e çıkardı.