Borç stoku 921,1 milyara indi

21 Mayıs 2018

Hazine, merkezi yönetime ait borç ve alacak bilgilerini paylaştı.

Merkezi yönetimin brüt borç stoku nisan ayında 921,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki dönemde 913,1 milyar TL seviyesindeydi.

Hazine tarafından yapılan açıklamaya göre, borç stokunun 553,1 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 368,1 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Alacak stoku

Hazine alacak stoku ise 17,3 milyar TL oldu. Alacak stoku içerisinde en yüksek pay 11,2 milyar TL ile Mahalli İdareler’e ait.

2018 Nisan ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 849,4 milyon TL tahsilat gerçekleştirildi.