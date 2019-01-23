Borsa 100 bin puanı gördü

23 Ocak 2019

Yıl başından bu yana yukarı yönlü seyrin izlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yaklaşık 4 ay sonra yeniden 100 bin puan seviyesini gördü.

Dün global borsalarda görülen satışlardan etkilenmeyerek pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün de alıcılı fiyatlanıyor.

Endeks, gün içinde 100.317 puana kadar çıktı ve 1 Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesine geldi.

BIST 100, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 99.767 puandan girdi. Saat 13:19'da dolar/TL yüzde 0,38 düşüşle 5.3210'da yer aldı. Euro/TL de 0,40 azalışla 6.0420 seviyesinde.

Kur, TCMB sonrası sakin

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın geçen hafta faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından 5.50'li seviyelerden 5.35'li seviyelere geriledikten sonra yatay seyir izlemeye devam ediyor.

Kur, geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım'dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı. TCMB kararının açıklandığı 16 Ocak'tan sonra ise oldukça dar bantta sakin bir seyir izleniyor.

Piyasalarda Çin ekonomisindeki yavaşlama, ABD Çin ticaret gelişmeleri, ABD faiz artış hızı ve Brexit süreci takip edilmeye devam ediliyor.

Global borsalarda görünüm

Japonya MB, beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmezken, enflasyon tahminini aşağı yönlü revize etti. Japonya'da Nikkei 225 günü yüzde 0,14 azalışla tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 0,47 artışla kapandı.

Avrupa'da ise açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,55, Almanya'da DAX yüzde 0,53 azaldı. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,38 değer kaybetti.

ABD borsaları da, Trump yönetiminin, gelecek hafta yapılması planlanan üst düzey müzakereler öncesinde Çin'in hazırlık görüşmeleri teklifini reddettiğini bildiren Financial Times haberi sonrası geriledi. Dün, Dow yüzde 1,22, S&P 500 yüzde 1,42 ve Nasdaq yüzde 1,91 düştü.

Analistler, önceki gün IMF'nin büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından Davos zirvesinde, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin gündemin odağına yerleşmesiyle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtiyor.