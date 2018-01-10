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Borsa, 115.000 seviyesinin altına geriledi

Borsa, güne düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi 114.812 puana geriledi.

Borsa, 115.000 seviyesinin altına geriledi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 114.812,31 puandan başladı. Endeks, açılış seansında 210,50 puan ve yüzde 0,18 azalarak 114.812,31 puana geriledi.

Dün döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kaybıyla 115.022,81 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yükseliş eğilimindeki dolar kuru ve petrol fiyatlarının pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 114.400 ve 112.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 117.800-118.300 direnç bölgesinin güçlendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul BIST 100

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