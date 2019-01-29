Borsa 8 ayın zirvesinde

29 Ocak 2019

Yurtiçi piyasalarda, önceki gün yurtdışı piyasalarda yaşanan satışlara paralel gerçekleşen kâr satışları sonrası güçlü pozitif görünüm devam ediyor.

Dün, yatay açılan ve bir ara 101.000 seviyesine kadar geri çekilen BİST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yönünü tekrar yukarı çevirdi. Endeks, yüzde 2'yi aşan günlük kazançla 103.000 puanın üzerine çıktı. 103.568 puana çıkarak 31 Mayıs 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test eden BİST 100, saat 17:21'de yüzde 2.15 kazançla 103.400 seviyesinde yer aldı.

Analistler, her ne kadar güçlü pozitif görünüm devam etse de, borsada kısa vadeli güçlü yükseliş sonrası yurtdışındaki risk iştahının da bozulmasıyla kâr satışlarının devam etme riskini yüksek görüyor. Ancak Fed’in faiz artırımlarına ara verebileceği ve daha güvercin bir tona geçebileceği beklentisi BIST’i güçlü tutuyor.

TL kayıplarını telafi etti

Yarın açıklanacak enflasyon raporu öncesi başlayan yükseliş eğilimi ile bugün 5.36 seviyesini aşan dolar/TL, öğleden sonra kayıplarını geri alarak gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir izledi.

Haftaya 5.25 civarından başlayan dolar/TL, bu sabah ise 5.32'nin üzerinde hareket ediyordu. Kur bir haftanın en yükseği olan 5.36 seviyesine kadar yükseldikten sonra aynı dakikalarda 5.3070 seviyesinde bulunuyor.

TL'de dünden beri bir benzer para birimlerinden negatif ayrışma olduğunu söyleyen bir bankacı, "Dün Nomura'nın TL'de kısa pozisyonlarını kapattığına yönelik raporu başka yatırımcıları da harekete geçirmiş olabilir. Son dönemde TL'ye gözlenen girişlerin ardından yarınki enflasyon raporu öncesi kar realizasyonu olarak da görebiliriz bunu, ancak çok uzun soluklu olmayabilir. Yarınki rapor ve kullanılacak ton önemli, seçim öncesi faiz indirimi olup olmayacağının sinyalleri aranacak" dedi.

Aynı bankacı yılın ilk çeyreğinde enflasyonda gıda kaynaklı yukarı hareket olabileceği beklentisi bulunduğunu bunun da sıkı duruşun sürmesine yer açmasının beklendiğini söyleyerek, "Son dönemde kötü hava koşulları gıda kaynaklı bir olumsuzluk yaratabilir" dedi.

Tahvil faizleri geri çekiliyor

Tahvil-bono piyasasında ise Cuma günü valörde son işlemde yüzde 15.44 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot piyasada yüzde 15.24'e kadar indikten sonra kapanışta ortalama yüzde 15.32 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 15.37 seviyesindeydi.

2018 yılını yüzde 16.48 seviyesinde kapadıktan sonra 10 Ocak'ta yüzde 16.88 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi sonrasında yönünü aşağı çevirdi. Böylece bu yıl içinde görülen en yüksek seviyeye göre ilgili tahvilin faizindeki düşüş dün 164 baz puana ulaştı.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 18:38, valörde son işlemde yüzde 18.36 seviyesindeydi.

TCMB yılın ilk enflasyon raporunu yarın saat 10:00'da açıklayacak.

Merkez Bankası 2018 yılının son enflasyon raporunda 2019 yılı sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 15.2 olmak üzere yüzde 12.3 ile yüzde 18.1 aralığında öngörmüştü. Bankanın yarın bu tahminini güncellemesi beklenirken ekonomistler piyasa tahminlerinin TCMB tahminleriyle yakın olduğunu belirterek TCMB'den eski tahminlerine göre "büyük bir revizyon" görmeyi beklemiyorlar.

Fed'in faiz toplantısı da izleniyor

Piyasalar yurtdışında ise ABD-Çİn ticaret görüşmelerini, Brexit oylamasını ve Fed'in bu akşam başlayacak olan faiz toplantısını bekliyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei'yi ABD'li şirket T-Mobile US Inc'e ait ticari sırları çalmak ve İran yaptırımlarını ihlal ederek bankaları dolandırmakla suçlaması uzun süredir beklenen ABD-Çin ticaret anlaşması umutlarına yeni bir darbe vurdu.

Fed tarafında ise yatırımcılar bankanın ABD'deki şirket bilançolarının zirveye ulaştığı sinyalleri ve hem ülke içinde hem de küresel olarak ekonomik ivme kaybı nedeniyle para politikasına ilişkin 2018'dekinden daha temkinli yaklaşım sergilemesini bekliyorlar. Faiz oranı vadeli işlem piyasası Fed'in bu yıl faiz artırımı yapmasını fiyatlamıyor.