Borsa 92 binin üzerinde açıldı
Borsa, dün yaşanan yüzde 3'lük kaybın ardından yeni güne tepki denemesiyle başladı.
Haftaya sert düşüşle başlayan borsada yeni gün toparlanma çabasıyla başlıyor. BIST 100 endeksi, açılışını yüzde 0,37 artışla 92.021 puandan gerçekleştirdi.
Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 3,05 değer kaybıyla 91.686,35 puandan tamamladı.
Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin azalması ve gelişmiş ülke piyasalarındaki hisse senetleri fiyatlarının tarihi zirvelerinden başlayan düşüşünün stop-loss (zarar kes) emirleriyle hızlanmasının küresel risk iştahını azalttığını belirterek, bugün gelmesi beklenen tepki alımlarının gücünün takip edileceğini ifade etti.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın direnç, 91.000 ve 90.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.
Kaynak: AA