Borsa, 94 binin altında kaldı

05 Ekim 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,54 azalışla 93.986,22 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 510,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,11 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede banka hisseleri öncülüğünde gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günün ilk yarısını 94.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, yükseliş eğiliminde hareket eden ABD tahvil faizleri ile petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını belirterek, dünkü sert düşüşün ardından banka hisselerine gelen tepki alımlarının endeksin düşüşünü sınırladığını kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak İstihdam raporunun yatırımcıların odağında oluğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA