Borsa düşüşle açıldı

04 Ekim 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 97.043,02 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 144,84 puan ve yüzde 0,15 azalışla 97.043,02 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün yurt içinde, beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrası yükselişe geçen döviz kurlarının etkisiyle 96.944,51 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kaybıyla 97.187,87 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru, ABD'de ise işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Son 2 gündür yükseliş eğiliminde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyrinin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 98.000 puanın altında kalıcılık sağlaması durumunda 96.400 ve 95.500 desteklerinin gündeme gelebileceğini, 100.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA