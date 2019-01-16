Borsa, faiz kararı öncesi alıcılı fiyatlanıyor
Borsa, TCMB faiz kararının açıklanacağı güne yükselişle başladı. Yatırımcılar faiz açıklaması ve İngiltere'deki güven oylamasını takip ediyor.
TCMB faiz kararı öncesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişle açıldı.
Güne yüzde 0,21 değer kazancıyla 93.365 puandan başlayan endeks, saat 10:05'de 93.270 seviyesinde yer aldı.
Endeks, dün, dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 93.400 puanı test ettikten sonra günü yüzde 1,22 primle 93.173 puandan tamamlamıştı.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlar takip ediliyor.
Ekonomistler, politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemiyor. 13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında, politika faizi yüzde 24'de sabit bırakılmıştı.
Öte yandan, dün Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda reddedilmesinin ardından bu akşam TSİ 22:00'da yapılacak güven oylaması izleniyor.