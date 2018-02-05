Borsa geriledi, dolar sakin

05 Şubat 2018

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi TL'ye destek olurken, dolar kuru cuma günkü seviyelerinde tutunmaya çalıştı.

Ocak enflasyonu yüzde 1,02 ile 1,36 yönündeki beklentinin altında kaldı. Karar öncesi 3.77 civarında olan kur 3.76'nın altını test etti ancak dolar endeksindeki kısmi toparlanmayla birlikte aşağı yönlü hareketler sınırlı kaldı. Kur bugün 3.75-3.77 dar bandında hareket etti.

Cuma günü ABD borsalarında görülen düşüşün ardından haftaya düşüşle başlayan Asya ve Avrupa pay piyasalarına paralel olarak BIST 100 endeksi de ekside. Bugün en düşük 116.650 puanı gören endeks yüzde 0,84 kayıpla 117.147 seviyesinde.

Dolar endeksi 89 seviyesinde

Geçen hafta cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 89 seviyesinin üzerine çıkan kur, bugün 88,90-89,15 aralığında hareket etti ve genel olarak 89'un üzerinde kaldı.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.

Öte yandan ekonomistler, ocak ayında enflasyonda görülen düşüşe karşın enerji fiyatlarındaki yükselişin gelecek dönem enflasyon görünümü açısından risk unsuru olarak belirdiğini kaydetti.