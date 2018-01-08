Borsa gün ortasına yükselişle girdi

08 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,71 değer kazancıyla 117.470,68 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 832,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi de yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,48 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,36 ile spor oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artmasıyla 117.783,70 puana kadar yükseldi ve 117.200-117.500 bandında dengelendi. Sanayi üretimi, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, Ekim 2017'ye göre de yüzde 0,3 arttı.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin önemli direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA