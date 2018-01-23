Borsa güne alıcılı başladı
BIST 100 endeksi, güne 117.843 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 yükselişle 117.843,57 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 608,10 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, tek değer kaybeden ise yüzde 0,03 ile sigorta oldu.
Dün güne pozitif başlayan ve yükseliş eğilimini gün boyunca devam ettiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazancıyla 117.235,47 puandan tamamlamıştı.
Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve Zeytin Dalı Harekatı'nın terör riskini azaltacağına ilişkin beklentilerle TL varlıklara ilginin arttığını kaydetti.
Kaynak: AA