Borsa güne düşüşle başladı

02 Ekim 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 98.427,55 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 109,59 puan ve yüzde 0,11 düşüşle 98.427,55 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,08 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile iletişim oldu.

Dün 100.647 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 1,42 azalışla 98.537,15 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, dolayısıyla piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 96.400 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA