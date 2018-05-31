Borsa güne pozitifte başladı

31 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 atışla 104.264,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 395,38 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 104.264,40 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,21 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün yurt içinde açıklanan ekonomik güven endeksindeki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla 103.869,02 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek, 105.500 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA