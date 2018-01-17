Borsa güne yatay başladı

17 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 yükselişle 114.429,64 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 11,28 puan ve yüzde 0,1 artarak 114.429,64 puana çıktı. Holding endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 0,35 ile ticaret oldu.

Dün gördüğü en düşük 111.107,04 puan seviyesinden güçlenen alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,01 artışla 114.418,36 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Suriye'deki gelişmeler ve konuyla ilgili ABD ve Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA